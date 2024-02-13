В Краснодаре 23 февраля пройдет спортивный турнир для участников СВО с ОВЗ

Спортфестиваль, в котором будут состязаться участники специальной военной операции с ограниченными возможностями здоровья, состоится во Дворце спорта «Олимп». Мероприятие начнется в 10:00.

Участники спортивного турнира будут состязаться в гиревом спорте, стрельбе из лука, настольной теннисе, «русском жиме» и дартсе.

«Для нас большая честь видеть на спортивном фестивале участников боевых действий, которые защищали страну, рискуя своей жизнью», — рассказал председатель городского реготделения общественной организации инвалидов «Опора» Алексей Егоров.

Уточнить вопросы по регистрации и участию в спортивном фестивале можно по телефону: +79183233343, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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