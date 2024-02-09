Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет в Краснодаре

Первый турнир лиги смешанных единоборств «Южный рубеж» пройдет 24 февраля в «Баскет-холле». В соревнованиях примут участие спортсмены из восьми стран, включая Россию, Бразилию, Иран и Турцию.

Организатор турнира «Южный рубеж» директор Центра спортивных единоборств «Рубеж», чемпион России, Европы и мира по универсальному бою, боец UFC Сергей Хандожко рассказал интернет-порталу «Кубань 24», что в рамках турнира пройдет 15 профессиональных боев.

«Это будет дебютный турнир лиги смешанных единоборств «Южный рубеж». В России много сильных конкурентных лиг, но отличие «Южного рубежа» в том, что он создан в Краснодарском крае. Мы увидим бои кубанских спортсменов, как только начинающих свою профессиональную карьеру, так и профессионалов высочайшего уровня», — сказал Сергей Хандожко

Он пояснил, что Краснодарский край представят 12 бойцов.

«Все они разного уровня, ребята очень интересные, заслуженные, чемпионы России, Европы и мира в любительском спорте. Наши звезды, которых мы будем раскрывать. Очень перспективные ребята, очень высокого уровня», — сказал Хандожко.

Начало турнира «Южный рубеж» запланировано на 18:00. Вход свободный.

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