В Краснодаре 22 сентября для соискателей представят более 1,5 тыс. вакансий
Общество
20.09.2022 08:27
Специалисты Центра занятости населения дадут рекомендации по составлению резюме и подготовке к собеседованию с работодателями. На ярмарке 40 организаций будут искать себе новых сотрудников.
Кроме того, можно будет получить консультации по вопросам профобучения в рамках национального проекта «Демография». Также психологи Центра предложат пройти тесты на оценку компетенций, а специалисты соцзащиты и юристы дадут бесплатные советы.
По телефону 8-(861)-992-42-02 можно получить более подробную информацию о предстоящей ярмарке вакансий.
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