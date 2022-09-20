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В Краснодаре 22 сентября для соискателей представят более 1,5 тыс. вакансий

Общество
20.09.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-22-sentyabrya-dlya-soiskatelej-predstavyat-bolee-1-5-tys-vakansij
Видео канала «Кубань 24»

Специалисты Центра занятости населения дадут рекомендации по составлению резюме и подготовке к собеседованию с работодателями. На ярмарке 40 организаций будут искать себе новых сотрудников.

Кроме того, можно будет получить консультации по вопросам профобучения в рамках национального проекта «Демография». Также психологи Центра предложат пройти тесты на оценку компетенций, а специалисты соцзащиты и юристы дадут бесплатные советы.

По телефону 8-(861)-992-42-02 можно получить более подробную информацию о предстоящей ярмарке вакансий.

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