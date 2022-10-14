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В Краснодаре 22 октября пройдет субботник-экскурсия на Всесвятском кладбище

Общество
14.10.2022 13:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-22-oktyabrya-projdet-subbotnik-ekskursiya-na-vsesvyatskom-kladbishhe
В Краснодаре 22 октября пройдет субботник-экскурсия на Всесвятском кладбище
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мероприятие будет проходить с 9:00 до 12:00. В нем могут принять участие все желающие.

Участники субботника приведут в порядок могилы, надгробия, ограды, мемориальные плиты и аллеи кладбища.

Также для них проведут экскурсию «Герои былых времен», во время которой познакомят с захоронениями разных периодов истории. Специалисты расскажут о судьбах людей, похороненных на Всесвятском кладбище, а также тайны и истории этого места.

Всесвятское кладбище основали в 30-х годах XIX века. На нем захоронены политические, государственные и общественные деятели Екатеринодара, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Записаться на субботник-экскурсию можно по телефону: 8 (861) 218-97-77.

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