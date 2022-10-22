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В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн сельхозпродукции

Общество
22.10.2022 09:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-22-oktyabrya-na-10-yarmarok-vyhodnogo-dnya-privezli-90-tonn-selhozproduktsii
В Краснодаре на ярмарки выходного дня привезли 90 тонн сельхозпродукции
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Всего в них принимают участие около 600 фермеров и владельцев подсобных хозяйств. Для них на 10 ярмарках создано 739 торговых мест.

Производители сами привозят продукцию из 16 районов края. В том числе из Выселковского, Калининского, Брюховецкого, Курганинского, Динского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов, а также из Адыгеи.

На традиционных субботних ярмарках можно найти сезонные овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, яйца, мясо, соленья, мед, выращенные и произведенные в Краснодарском крае.

Адреса ярмарок выходного дня:

— ул. им. Архитектора Ишунина, 7/1;

— ул. им. Буденного между Красной и  Рашпилевской;

— ул. Уральская, 170/7;

— ул. им. Евдокии Бершанской, 216/1;

— ул. Восточно-Кругликовская, 26;

— ул. им. Героя Яцкова, 11;

— ул. им. Дзержинского, 213;

— ул. им. Каляева, 198;

— ул. Бургасская, 31/1;

— ул. Одесская, 48.

И. о. мэра Краснодара Максим Слюсарев поручил привлечь новых фермеров на ярмарки и увеличить количество участников — кубанских производителей.

Организаторы следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют выполнение правил торговли. Узнать подробнее об участии в ярмарке можно в рабочие дни с 8:00 до 15:00 по телефонам горячей линии: МУП «Карасунский»: +7 (918) 342-93-14, +7 (989) 839-12-21. Также подробности можно узнать в специальном разделе на сайте мэрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 8 октября заработают 10 ярмарок выходного дня.

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