В Краснодаре 21 марта ограничат движение на участке улицы Гоголя

Движение транспорта ограничат в пятницу с 6:00 до 15:00 на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

По данным департамент транспорта и дорожного хозяйства столицы Кубани, ограничения вводят в связи с проведением мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна, в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Участок улицы Гоголя освободят от припаркованных машин. Водителей просят заранее планировать маршруты своих поездок через центр города 21 марта, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

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