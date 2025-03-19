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В Краснодаре 21 марта ограничат движение на участке улицы Гоголя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-21-marta-vremenno-ogranichat-dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-gogolya
В Краснодаре 21 марта ограничат движение на участке улицы Гоголя
Фото freepik.com

Движение транспорта ограничат в пятницу с 6:00 до 15:00 на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

По данным департамент транспорта и дорожного хозяйства столицы Кубани, ограничения вводят в связи с проведением мероприятия, посвященного Международному дню человека с синдромом Дауна, в Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

Участок улицы Гоголя освободят от припаркованных машин. Водителей просят заранее планировать маршруты своих поездок через центр города 21 марта, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре ограничили проезд на улице Октябрьской из-за порыва трубы. Порыв на водопроводных сетях произошел вечером 18 марта на улице Октябрьской в районе пересечения с улицей Горького. Специалисты «Росводоканал Краснодар» приступили к ремонту, работы проведут без отключения водоснабжения. В связи с проведением работ с 23:00 18 марта до 6:00 19 марта вводили ограничения движение транспорта на улице Октябрьской на участке от Горького до Пашковской.

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