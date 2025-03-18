В Краснодаре ограничат проезд на улице Октябрьской из-за порыва трубы

Порыв на водопроводных сетях произошел вечером 18 марта на улице Октябрьской в районе пересечения с улицей Горького.

Специалисты «Росводоканал Краснодар» приступили к ремонту, работы проведут без отключения водоснабжения.

«На данный момент бригада аварийно-восстановительных работ обследовала место производства, специалисты определи место разрытия и проводят подготовительные работы для установления причин повреждения. На месте работают 10 специалистов водоканала и 4 единицы техники», — рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

В связи с проведением работ с 23:00 18 марта до 6:00 19 марта движение транспорта на улице Октябрьской на участке от Горького до Пашковской будет временно ограничено по одной полосе, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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