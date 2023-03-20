В Краснодаре 21 марта перекроют движение на улице Гоголя

Движение транспорта в этот день ограничат на участке улицы между Красной и Красноармейской — с 6:00 до конца мероприятия в честь Международного дня человека с синдромом Дауна.

С 22:00 20 марта этот участок улицы Гоголя начнут освобождать от припаркованного транспорта. На этом месте организуют парковочные места для автомобилей участников и гостей краевого мероприятия.

На месте ограничения движения будут дежурить полицейские. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты через улицу Гоголя в этот день, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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