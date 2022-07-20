В Краснодаре 21 июля пройдет обучающая бизнес-встреча для кубанских предпринимателей

Скриншот сайта svoya-sreda.ru

Предприниматели, зарегистрированные на территории Краснодарского края, смогут 21 июля принять участие в бесплатной бизнес-встрече. Она пройдет с 12:00 до 16:00.

Участникам обещают вступление в бизнес-клуб предпринимателей, получение новых знаний и знакомств, обмен опытом. Всего соберутся более 200 предпринимателей из разных ниш бизнеса.

Откроет встречу предприниматель, шоумен, ведущий, основатель крупнейшей на Юге России event-компании SAPG Самир Азарян с выступлением на тему: «Влияние личного бренда на развитие бизнеса».

Панельная дискуссия со спикерами проектов:

Паруйр Хачатуров — основатель креативного агентства «Unique.c_o», креативный директор «Ambre.Cafe.Bar».

Михаил Гаврилов — эксперт в области налогообложения, руководитель бухгалтерско-юридической компании «Платформа успеха», кандидат экономических наук.

Александр Ганаев — эксперт в области SMM, маркетолог, соучредитель «Gambit Media Agency».

Татьяна Третьякова — эксперт в области маркетинга, директор по маркетингу «Jerdёla Group», сооснователь и научный руководитель Школы маркетинга ЮФУ.

Кроме того, в бизнес-встрече примут участие специальные гости: представители Фонда развития бизнеса, банков-партнеров Фонда и бизнес-клубов Краснодарского края.

Организатором мероприятия выступает Фонд развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Узнать подробности и оставить заявку можно на официальном сайте проекта.

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