В Краснодаре 21 июля ожидается жара до +33°С

По прогнозам синоптиков, 21 июля на Кубани погода останется переменчивой. Местами возможны кратковременные дожди, но в краевой столице осадков не ожидается.

Столбики термометров в Краснодаре днем поднимутся до +33°С. Согласно результатам многолетних наблюдений, самая жаркая погода в Краснодаре в этот день фиксировалась в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до +38°С.

Холоднее всего 21 июля было в 1945 году — всего +10,7°С, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 20 июля сообщил, что в Краснодарском крае в ближайшие дни ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с.