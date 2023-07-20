Погода не улучшится: синоптик предупредил о ливнях, грозах и граде в Краснодарском крае

В нескольких регионах России, в том числе на Кубани, в ближайшие дни продолжит бушевать стихия. Об этом 20 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам. В Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с. Также в ближайшие дни сильные дожди пройдут в Республике Коми, Архангельской, Омской, Амурской области и Приморском крае.

Также, по данным Гидрометцентра, ливни прогнозируют в Иркутской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и в Хакасии, сообщает ТАСС.

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