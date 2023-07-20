Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Погода не улучшится: синоптик предупредил о ливнях, грозах и граде в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogoda-ne-uluchshitsya-sinoptik-predupredil-o-livnyah-grozah-i-grade-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Погода не улучшится: синоптик предупредил о ливнях, грозах и граде в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В нескольких регионах России, в том числе на Кубани, в ближайшие дни продолжит бушевать стихия. Об этом 20 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам. В Краснодарском крае ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с. Также в ближайшие дни сильные дожди пройдут в Республике Коми, Архангельской, Омской, Амурской области и Приморском крае.

Также, по данным Гидрометцентра, ливни прогнозируют в Иркутской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и в Хакасии, сообщает ТАСС.

Читайте также: высокую пожароопасность 4 класса объявили в Краснодарском крае.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 20 июля
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Худеем и успокаиваемся: 5 чудесных свойств мятного чая
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Детский онколог рассказала, в каких случаях нужно срочно проверить родинки
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Семь мест, куда стоит сходить в Архипо-Осиповке
Орехи — лекарство от всего? Виды и польза
Орехи — лекарство от всего? Виды и польза
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях