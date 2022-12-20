Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре 21 и 22 декабря ограничат движение на улице Гоголя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-21-i-22-dekabrya-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-gogolya
В Краснодаре 21 и 22 декабря ограничат движение на улице Гоголя
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Движение транспорта на Гоголя на время перекроют из-за проведения благотворительной акции «Подарок Деда Мороза» в краснодарской филармонии.

Так, 21 и и 22 декабря на участке между улицами Красноармейской и Красной перекроют движение с 6:00 и до окончания мероприятия. Кроме того, 20 и 21 декабря с 22:00 этот квартал начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Водителей попросили учесть введение временных ограничений на улице Гоголя и заранее планировать свой маршрут через этот участок города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре с 17 декабря изменилась схема движения на улицах Дальней и Солнечной. Это необходимо для снижения пробок и количества дорожных происшествий.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Фейк: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали за ругань в аэропорту Санкт-Петербурга
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки в Краснодаре
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  2. Максимальную выплату по больничным в России повысят с 1 января
  3. Жители ЮМР пожаловались на стаю бродячих собак во дворах в Краснодаре
  4. Афериста, вымогавшего по телефону у пенсионеров деньги за мнимые ДТП, будут судить в Краснодаре
  5. Прокуратура оспорит выход на свободу экс-диспетчера аэропорта Сочи, осужденного за госизмену
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях