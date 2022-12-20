В Краснодаре 21 и 22 декабря ограничат движение на улице Гоголя
Общество
20.12.2022 15:00
Движение транспорта на Гоголя на время перекроют из-за проведения благотворительной акции «Подарок Деда Мороза» в краснодарской филармонии.
Так, 21 и и 22 декабря на участке между улицами Красноармейской и Красной перекроют движение с 6:00 и до окончания мероприятия. Кроме того, 20 и 21 декабря с 22:00 этот квартал начнут освобождать от припаркованных автомобилей.
Водителей попросили учесть введение временных ограничений на улице Гоголя и заранее планировать свой маршрут через этот участок города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре с 17 декабря изменилась схема движения на улицах Дальней и Солнечной. Это необходимо для снижения пробок и количества дорожных происшествий.
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