В Краснодаре 21 и 22 декабря ограничат движение на улице Гоголя

Движение транспорта на Гоголя на время перекроют из-за проведения благотворительной акции «Подарок Деда Мороза» в краснодарской филармонии.

Так, 21 и и 22 декабря на участке между улицами Красноармейской и Красной перекроют движение с 6:00 и до окончания мероприятия. Кроме того, 20 и 21 декабря с 22:00 этот квартал начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Водителей попросили учесть введение временных ограничений на улице Гоголя и заранее планировать свой маршрут через этот участок города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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