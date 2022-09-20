В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев

Фото Александра Райко

Свой график движения по столице Кубани изменят трамваи № 2, 8, 15, 21, 22. Причина — ремонт путей по улице Садовой.

После 22:30 трамваи № 8 и № 22 от улицы Петра Метальникова будут следовать в Восточное депо по улице Коммунаров.

Трамваи № 15 и № 21 и № 2 после 22:40 поедут по улице Коммунаров до железнодорожного вокзала «Краснодар-1» и далее — в Западное депо.

Узнать о расписании движения маршрутов можно на сайте proezd.kttu.ru, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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