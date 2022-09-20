Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев

Общество
20.09.2022 12:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-20-sentyabrya-vremenno-izmenyatsya-marshruty-pyati-tramvaev
В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев
Фото Александра Райко

Свой график движения по столице Кубани изменят трамваи № 2, 8, 15, 21, 22. Причина — ремонт путей по улице Садовой.

После 22:30 трамваи № 8 и № 22 от улицы Петра Метальникова будут следовать в Восточное депо по улице Коммунаров.

Трамваи № 15 и № 21 и № 2 после 22:40 поедут по улице Коммунаров до железнодорожного вокзала «Краснодар-1» и далее — в Западное депо.

Узнать о расписании движения маршрутов можно на сайте proezd.kttu.ru, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в Геленджике жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
  2. В Краснодаре полуголая женщина без приглашения зашла в чужую квартиру и села на диван
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми
  5. В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев
  6. В Геленджике жители микрорайона Парус остались без воды из-за аварии
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях