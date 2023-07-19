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В Краснодаре 20 июля на двух площадках пройдет утренняя зарядка

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-20-iyulya-na-dvuh-ploshhadkah-projdet-utrennyaya-zaryadka
В Краснодаре 20 июля на двух площадках пройдет утренняя зарядка
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края

Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» начнется в 8:30 на спортивных площадках на улицах: Дзержинского, 201 и Зиповской, 31.

«Простая утренняя гимнастика развивает мышцы, активизирует работу головного мозга, увеличивает кровоток, снимает вялость тела, ускоряет внутриклеточный метаболизм, концентрирует внимание, тренирует вестибулярный аппарат и улучшает подвижность суставов», — рассказал врач Центра медицинской профилактики Александр Горячев.

Все участники утренней зарядки получат буклеты и листовки с советами по здоровому образу жизни и профилактике инфекционных и хронических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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