В Краснодаре 20 июля на двух площадках пройдет утренняя зарядка

Физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро» начнется в 8:30 на спортивных площадках на улицах: Дзержинского, 201 и Зиповской, 31.

«Простая утренняя гимнастика развивает мышцы, активизирует работу головного мозга, увеличивает кровоток, снимает вялость тела, ускоряет внутриклеточный метаболизм, концентрирует внимание, тренирует вестибулярный аппарат и улучшает подвижность суставов», — рассказал врач Центра медицинской профилактики Александр Горячев.

Все участники утренней зарядки получат буклеты и листовки с советами по здоровому образу жизни и профилактике инфекционных и хронических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: Краснодарский край занял 10 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ. Рейтинг составили на основе статистики по распространенности наркомании, занятию спортом, потреблению табака и алкоголя.