Краснодарский край занял 10 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ
Общество
19.09.2022 13:47
Рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни эксперты составили на основе статистики по распространенности наркомании, занятию спортом, потреблению табака и алкоголя за 2021 год. Также учли условия труда.
Согласно исследованию, больше всего ЗОЖ привержены жители Дагестана. Регион получил 98,4 рейтинговых баллов. На втором месте Чечня — 94,6. Третье место у Кабардино-Балкарии — 86,2, четвертое место у Адыгеи — 84,4, на пятом месте Рязанская область — 84,2.
Краснодарский край оказался на 10 месте рейтинга, получив 80,9 рейтинговых баллов. В сравнении с 2020 годом этот показатель улучшился на 2 балла.
Последние места рейтинга приверженности ЗОЖ заняли Еврейская автономная область — 21,3, Камчатский край — 28,3, Магаданская область — 31,4, Забайкальский край — 32,7 и Хакасия — 35,2, сообщает РИА «Новости».
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