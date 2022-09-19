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Краснодарский край занял 10 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ

Общество
19.09.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-10-mesto-sredi-regionov-rf-po-priverzhennosti-zozh
Краснодарский край занял 10 место среди регионов РФ по приверженности ЗОЖ
Фото unsplash.com

Рейтинг российских регионов по приверженности здоровому образу жизни эксперты составили на основе статистики по распространенности наркомании, занятию спортом, потреблению табака и алкоголя за 2021 год. Также учли условия труда.

Согласно исследованию, больше всего ЗОЖ привержены жители Дагестана. Регион получил 98,4 рейтинговых баллов. На втором месте Чечня — 94,6. Третье место у Кабардино-Балкарии — 86,2, четвертое место у Адыгеи — 84,4, на пятом месте Рязанская область — 84,2.

Краснодарский край оказался на 10 месте рейтинга, получив 80,9 рейтинговых баллов. В сравнении с 2020 годом этот показатель улучшился на 2 балла.

Последние места рейтинга приверженности ЗОЖ заняли Еврейская автономная область — 21,3, Камчатский край — 28,3, Магаданская область — 31,4, Забайкальский край — 32,7 и Хакасия — 35,2, сообщает РИА «Новости».

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