Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России
Спорт
19.09.2022 08:49
По данным Министерства спорта РФ за 2021 год доля населения страны, систематически занимающегося спортом и физкультурой, составила 49,4%. Это почти на 4% больше, чем в предыдущем году.
Согласно статистике Минспорта, самым спортивным регионов РФ является Сахалинская область, там спортом и физкультурой регулярно занимаются 61,7% населения. На втором месте Тамбовская область — 59,5%, замыкает тройку лидеров Краснодарский край — 58,8%.
Также в лидерах по долю населения, регулярно занимающегося спортом, Тюменская область — 56,4% и Дагестан — 55,6%, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: в Геленджике ввели компенсации за аренду жилья для тренеров муниципальных учреждений физкультуры и спорта.
Популярные новости
- В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- Скончался режиссер советских фильмов о Шерлоке Холмсе Игорь Масленников
- В Краснодаре на общегородской субботник вышли 85 тыс. горожан
- В Крыму неизвестный поджег внедорожник и гольф-кар возле виллы телеведущего Киселева