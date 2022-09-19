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Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России

Спорт
19.09.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-trojku-samyh-sportivnyh-regionov-rossii
Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России
Фото TaniaVdB, pixabay.com

По данным Министерства спорта РФ за 2021 год доля населения страны, систематически занимающегося спортом и физкультурой, составила 49,4%. Это почти на 4% больше, чем в предыдущем году.

Согласно статистике Минспорта, самым спортивным регионов РФ является Сахалинская область, там спортом и физкультурой регулярно занимаются 61,7% населения. На втором месте Тамбовская область — 59,5%, замыкает тройку лидеров Краснодарский край — 58,8%.

Также в лидерах по долю населения, регулярно занимающегося спортом, Тюменская область — 56,4% и Дагестан — 55,6%, сообщает РИА «Новости».

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