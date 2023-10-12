В Краснодаре 2 года условно дали мужчине, распылившему баллончик в трамвае

Приговор в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве, 12 октября вынес Советский районный суд Краснодара

По данным суда, 21 июля этого года пьяный мужчина во время остановки трамвая № 10 на улице Тюляева распылил в лицо водителю перцовый баллончик из-за того, что ему запретили пить пиво в вагоне.

Возбудили уголовное дело о хулиганстве. В суде обвиняемый заявил о том, что такое с ним впервые, и он не знает, что на него нашло. Суд назначил ему 2 году условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 июля около 18:00 на конечной остановке на улице Тюляева в трамвае № 10. За несколько остановок до конечной в трамвай вошли двое мужчин с пивом, которое они распивали в вагоне. На конечно мужчины вышли из трамвая. Затем один из них вернулся, подошел к открытой первой двери вагона и распылил газовый баллончик в кабину водителя.