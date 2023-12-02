В Краснодаре 2 декабря открылись 12 ярмарок выходного дня

В Краснодаре утром 2 декабря ярмарки выходного дня открылись по 12 адресам.

Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах Архитектора Ишунина, Уральской, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовой, на Западном Обходе, проспекте Чекистов и Буденного. Покупатели могут приобрести мясные и колбасные деликатесы, сырные и молочные изделия, сезонные овощи и фрукты, свежую выпечку и многое другое.

Реализовывать свой урожай на сельскохозяйственных ярмарках приезжают фермеры со всего Краснодарского края. Ярмарки выходного дня посещают около 10 тыс. покупателей. По информации управления торговли, за один субботний день на ярмарках реализуют от 60 до 90 т продукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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