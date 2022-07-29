В Краснодаре 2 августа на два дня отключат городские фонтаны
Фонтаны отключат в связи с профилактическими работами. Четыре фонтана вновь запустят в течение дня 3 августа, остальные — не будут работать до 4 августа.
За это время специалисты спустят воду, проверят системы подачи и фильтрации, а также очистят чаши фонтанов.
На профилактику 2 августа закроются фонтаны на Главной городской площади, на Казачьей площади перед ЗСК, у кинотеатра «Аврора», в сквере имени Жукова, «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги, у памятника Екатерине у Александровской арки, в сквере «Дружбы народов». Также в сквере «Фестивальный» на пересечении улиц Атарбекова и Тургенева, на бульваре Платановом в ЮМР, в сквере имени Гатова возле Дворца искусств КМТО «Премьера», в Чистяковской роще, в Городском саду и парке имени 30-летия Победы.
В течение дня 3 августа снова заработают фонтаны на Главной городской площади, в сквере имени Гатова, в сквере «Дружбы народов» и перед Домом книги.
Профилактика позволит обеспечить стабильную работу фонтанов до конца сезона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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