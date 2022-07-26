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Новый проект благоустройства Николаевского бульвара в Краснодаре планируют согласовать в августе

Общество
26.07.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-proekt-blagoustrojstva-nikolaevskogo-bulvara-v-krasnodare-planiruyut-soglasovat-v-avguste
Новый проект благоустройства Николаевского бульвара в Краснодаре планируют согласовать в августе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом стало известно 26 июля. Корректировки в дизайн-проект Николаевского бульвара внесли с учетом пожеланий жителей микрорайона Гидростроителей.

По данным департамента городского хозяйства, в настоящее время на объекте обследуют деревья, готовят участки под размещение площадок, убирают мусор. В работах принимают участие 32 рабочих и 3 единицы техники.

В ближайшее время планируют провести топографическую съемку, чтобы обозначить на территории все деревья относительно будущих объектов. После согласования в краевом департаменте по архитектуре и градостроительству дизайн-проект представят горожанам.

«На каждом семинаре жители голосовали «за» и «против» по каждому предложению. Сначала большинство выступало за несогласие с размещением амфитеатра и площадки для выгула собак. Жители хотели уменьшить ширину центральной аллеи. По итогам всех семинаров решено амфитеатр и площадку для выгула собак оставить. Но покрытие площадки будет изменено. Ширину тротуара в 6 м также решили оставить», — сказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Кроме того, жители проголосовали за уменьшение площади резинового покрытия детских площадок. На месте уже вырубленных деревьев посадят дубовую рощу, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: мамочки выступили против шумного оборудования детской площадки на Николаевском бульваре в Краснодаре.

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