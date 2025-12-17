В Краснодаре 19 улиц остались без света из-за аварийного отключения

Аварийные отключения электроэнергии произошли в разных районах краевой столицы вечером 17 декабря.

По состоянию на 18:30 без света остаются жители улиц Карасунской, Коммунаров, Кубанонабережной, Красной, Пушкина, Комсомольской, Октябрьской, Постовой. Ориентировочное вреям восстановления электроснабжения — 20:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Также света нет на улицах Грибоедова, Нестерова, проезд Нестерова, 4 проезд Нестерова, Циолковского, проезда Сафонова, Полевой, проезда Циолковского, 2 проезда Димитрова, Ярославской, Авиагородок. Восстановить подачу электричества также планируют в 20:00.

