В Краснодаре 19 июня временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя
Общество
17.06.2023 15:57
Ограничения введут из-за проведения краевого мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.
Движение для автомобилей закроют 19 июня с 6:00 и до окончания мероприятия на двух участках улицы Гоголя: от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.
Освобождать эти участки от припаркованных машин начнут 18 июня с 22:00. На этих участках организуют стоянку для участников и гостей мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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