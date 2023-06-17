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В Краснодаре 19 июня временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-iyunya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-transporta-na-ulitse-gogolya
В Краснодаре 19 июня временно ограничат движение транспорта на улице Гоголя
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут из-за проведения краевого мероприятия, посвященного Дню медицинского работника.

Движение для автомобилей закроют 19 июня с 6:00 и до окончания мероприятия на двух участках улицы Гоголя: от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Освобождать эти участки от припаркованных машин начнут 18 июня с 22:00. На этих участках организуют стоянку для участников и гостей мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: до 30 июня закроют движение на участке улицы Зиповской в Краснодаре.

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