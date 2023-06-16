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До 30 июня закроют движение на участке улицы Зиповской в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-30-iyunya-zakroyut-dvizhenie-na-uchastke-ulitsy-zipovskoj-v-krasnodare
До 30 июня закроют движение на участке улицы Зиповской в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На участке улицы Зиповской от Байбакова до Московской запланированы работы по переустройству теплотрассы. В связи с этим до 22:00 30 июня движение будет перекрыто.

Изменится схема движения и автобусного маршрута № 20. Он будет идти в прямом и обратном направлениях в объезд. Автобус будет следовать от Российской по Зиповской, Байбакова и Карякина до Московской. Далее — по установленному маршруту, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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