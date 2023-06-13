Движение транспорта по улице Черноморской в Сочи ограничат на две недели

В связи с заменой ветхого участка магистрального трубопровода в Хостинском районе курорта схему движения изменят 19 июня с 0:00. Работы продлятся до 3 июля.

Движение транспорта будет ограничено по улице Черноморской от пересечения с проспектом Пушкина до выезда на Курортный проспект, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

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