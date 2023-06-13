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Движение транспорта по улице Черноморской в Сочи ограничат на две недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-po-ulitse-chernomorskoj-v-sochi-ogranichat-na-dve-nedeli
Движение транспорта по улице Черноморской в Сочи ограничат на две недели
Фото t.me/transport_i_dorogi

В связи с заменой ветхого участка магистрального трубопровода в Хостинском районе курорта схему движения изменят 19 июня с 0:00. Работы продлятся до 3 июля.

Движение транспорта будет ограничено по улице Черноморской от пересечения с проспектом Пушкина до выезда на Курортный проспект, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Читайте также: движение автомобилей ограничат 14 июня в центре Краснодара.

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