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Движение автомобилей ограничат 14 июня в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-avtomobilej-ogranichat-14-iyunya-v-tsentre-krasnodara
Движение автомобилей ограничат 14 июня в центре Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Проезд перекроют на улице Орджоникидзе: от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Движение ограничат из-за проведения краевого инклюзивного мероприятия, посвященному художественному творчеству «Вместе мы сможем больше». В этот день утром с 6:00 и до конца фестиваля проезд будет перекрыт. Департамент транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что 13 июня с 22:00 участок улицы начнут освобождать от припаркованного транспорта.

Объехать квартал можно про прилегающим улицам. Автовладельцев просят соблюдать ПДД и быть внимательными, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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