В Краснодаре 19 и 20 ноября пройдет благотворительный фестиваль WOOF

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Мероприятие состоится в арт-центре «Бронзовая лошадь» на улице Калинина, 291 с 11:00 до 19:00. Глава задача фестиваля — найти хозяев для животных из приютов.

В поисках нового дома на фестиваль WOOF приедут более 70 собак и кошек. Все животные стерилизованы, привиты и обработаны от паразитов. Новые владельцы животных получат подарки от зоомагазина и консультации от кинологов и ветеринаров.

Вход на мероприятие бесплатный. Выставка собак в «Бронзовой лошади» пройдет 19 ноября, а 20 ноября покажут кошек. Посетить фестиваль приглашают в том числе тех, кто не сможет забрать животное домой.

На фестивале WOOF организуют большой сбор помощи для бездомных животных. Все желающие могут принести сухой корм, амуницию, консервы, лекарственные препараты, наполнители, миски и пеленки, сообщает приют «Краснодог» в Telegram.

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