В Краснодаре 19 и 20 ноября пройдет благотворительный фестиваль WOOF
Мероприятие состоится в арт-центре «Бронзовая лошадь» на улице Калинина, 291 с 11:00 до 19:00. Глава задача фестиваля — найти хозяев для животных из приютов.
В поисках нового дома на фестиваль WOOF приедут более 70 собак и кошек. Все животные стерилизованы, привиты и обработаны от паразитов. Новые владельцы животных получат подарки от зоомагазина и консультации от кинологов и ветеринаров.
Вход на мероприятие бесплатный. Выставка собак в «Бронзовой лошади» пройдет 19 ноября, а 20 ноября покажут кошек. Посетить фестиваль приглашают в том числе тех, кто не сможет забрать животное домой.
На фестивале WOOF организуют большой сбор помощи для бездомных животных. Все желающие могут принести сухой корм, амуницию, консервы, лекарственные препараты, наполнители, миски и пеленки, сообщает приют «Краснодог» в Telegram.
Читайте также: мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак.
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- В Сочи возле заведенного автомобиля нашли тело 31-летнего мужчины
- Завод «Москвич» начнет собирать автомобили уже на следующей неделе
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Снег накрыл около 90% территории России
- В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки