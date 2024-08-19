В Краснодаре 19 августа жители Дубинки останутся без света на весь день

В понедельник в южной части краевой столицы проведут плановые работы на электросети. Для этого ограничат подачу электричества для некоторых домов.

Так, 19 августа с 9:00 до 17:00 свет отключат по следующим адресам:

улица КИМ, 75, 143, 144, 145, 158-166;

улица Полины Осипенко, 125, 128, 141, 143, 144, 145;

Пионерский проезд, 32-46 и 41-57.

Дополнительную информацию о плановом отключении электричества можно уточнить у диспетчера «Краснодарэлектросети» по телефону: 8(861) 255-10-72, сообщает ЕДДС Краснодара.

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