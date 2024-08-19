Апшеронский район 19 августа остался без воды до конца суток

В горах Апшеронского района произошел порыв на магистральном трубопроводе Серебрячка — Нефтегорск.

В связи с аварийно-восстановительными работами в домах нескольких населенных пунктов с 5:00 19 августа приостановили подачу холодной воды.

Жители Апшеронска, Нефтегорска, Новополянского и Черниговского сельских поселений остались без холодной воды как минимум до полуночи.

В Хадыженске и Кабардинском сельском поселении холодной воды не будет до 3:00 20 августа, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района в Telegram.

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