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В Краснодаре 19 августа открылись шесть ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-19-avgusta-otkrylis-shest-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре 19 августа открылись шесть ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В субботу 19 августа в краевом центре с 8:00 работают шесть площадок. Торговля продлится до 15:00.

На ярмарках можно купить сладкие дыни и арбузы от кубанских фермеров, а также виноград, садовые яблоки, алычу и другие спелые фрукты. Кроме того, у местных фермеров можно купить хлебобулочные и мясные изделия, крупы, молодой урожай картофеля, сладости и другую продукцию.

Ярмарки работают по адресам: улица Архитектора Ишунина, 7/1, Героя Яцкова, 11, Бургасская, 31/1, Одесская, 48, Восточно-Кругликовская, 26, Западный Обход, 34, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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