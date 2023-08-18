Выставка, ярмарка и выступления музыкантов: краснодарский Арбат в выходные ждет посетителей

В пятницу с 20:00 и до конца воскресенья традиционно станет пешеходной улица Чапаева.

В субботу, 19 августа, с 10:00 на участке от улицы Красной до Красноармейской организуют ярмарку «Кубанский сувенир» — здесь можно купить изделия из дерева, глины, кожи, а также картины и ювелирные украшения.

С 16:00 до 20:00 можно будет увидеть выставку учащихся краснодарских детских школ искусств, посвященную Дню флага.

«В эту субботу мы уже начинаем праздновать День Государственного флага РФ. Краснодарский Арбат — отличное место для того, чтобы показать рисунки наших талантливых мальчишек и девчонок художественных отделений как можно большему количеству жителей и гостей города. В них ребята показали, как любят свое Отечество», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Кроме того, для взрослых и детей от 12 лет с 17:00 до 20:00 пройдет мастер-класс по созданию предметов интерьера и игрушек из джинса. В это же время джинсовые вещи можно сдать на переработку.

Также в районе Чапаева, 86 в 19:00 выступят певицы Наталья Гонтаренко, Екатерина Вишняк, а также автор и исполнитель Ула Диринг, группа «По пути» и гитарист Герман Абдуллаев.

Выступить на краснодарском Арбате может любой творческий коллектив — для этого нужно заполнить специальную анкету. Организаторы свяжутся по телефону, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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