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В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-18-yanvarya-vremenno-zakroyut-dlya-dvizheniya-chast-ulitsy-gogolya
В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничение движения введут на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

Для проезда улицу закроют из-за проведения торжественного краевого мероприятия, посвященного 105-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Проезд будет закрыт 18 января с 6:00 часов до окончания мероприятия. От припаркованных автомобилей этот участок начнут освобождать 17 января с 22:00.

Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за ремонта временно ограничат движение на участке улицы Зиповской.

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