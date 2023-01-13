В Краснодаре 18 января временно закроют для движения часть улицы Гоголя
Общество
13.01.2023 11:32
Ограничение движения введут на участке улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.
Для проезда улицу закроют из-за проведения торжественного краевого мероприятия, посвященного 105-летию со дня образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Проезд будет закрыт 18 января с 6:00 часов до окончания мероприятия. От припаркованных автомобилей этот участок начнут освобождать 17 января с 22:00.
Автомобилистов просят быть внимательными и планировать свой маршрут заранее, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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