В Краснодаре 18 января пройдет ночной велозаезд

Велозаезд начнется в 21:00 на Пушкинской площади. Сбор участников с 20:00 у фонтана напротив здания ЗСК (улица Красная, 3).

Во время ночного заезда велосипедисты колонной преодолеют более 35 км. Маршрут пройдет через улицы: Кубанская Набережная, Тургенева, Дзержинского, Российскую, Восточно-Кругликовскую и Ставропольскую. Завершится ночной заезд с точки старта — на Пушкинской площади.

Принять участие в ночном заезде могут все желающие, у кого есть исправный велосипед. Организаторы посоветовали взять с собой фонари, светоотражающий жилет, а также насос и запасную камеру.

Читайте также: новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек прошел 24 декабря в Краснодаре. Старт традиционному пробегу дали с улицы Артюшкова, 2 в Московском микрорайоне.