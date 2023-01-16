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В Краснодаре 18 января пройдет ночной велозаезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-18-yanvarya-projdet-nochnoj-velozaezd
В Краснодаре 18 января пройдет ночной велозаезд
велосипед

Велозаезд начнется в 21:00 на Пушкинской площади. Сбор участников с 20:00 у фонтана напротив здания ЗСК (улица Красная, 3).

Во время ночного заезда велосипедисты колонной преодолеют более 35 км. Маршрут пройдет через улицы: Кубанская Набережная, Тургенева, Дзержинского, Российскую, Восточно-Кругликовскую и Ставропольскую. Завершится ночной заезд с точки старта — на Пушкинской площади.

Принять участие в ночном заезде могут все желающие, у кого есть исправный велосипед. Организаторы посоветовали взять с собой фонари, светоотражающий жилет, а также насос и запасную камеру.

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