В Краснодаре 18 января пройдет ночной велозаезд
Общество
16.01.2023 10:43
Велозаезд начнется в 21:00 на Пушкинской площади. Сбор участников с 20:00 у фонтана напротив здания ЗСК (улица Красная, 3).
Во время ночного заезда велосипедисты колонной преодолеют более 35 км. Маршрут пройдет через улицы: Кубанская Набережная, Тургенева, Дзержинского, Российскую, Восточно-Кругликовскую и Ставропольскую. Завершится ночной заезд с точки старта — на Пушкинской площади.
Принять участие в ночном заезде могут все желающие, у кого есть исправный велосипед. Организаторы посоветовали взять с собой фонари, светоотражающий жилет, а также насос и запасную камеру.
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