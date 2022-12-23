Новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 24 декабря в Краснодаре

Старт традиционному новогоднему мотопробегу дадут в 11:11 с улицы Артюшкова, 2 в Московском микрорайоне.

Сбор участников начнется в 10:20 на парковке ТЦ «Московский». В 10:50 для всех проведут обязательный инструктаж.

Принять участие в новогоднем пробеге могут все желающие, у которых есть мотоцикл. Организаторы подготовили дресс-код для участников: костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, колпаки и мишура, а также мешки с подарками, сообщает Telegram-канал «Мотокраснодар».

Читайте также: предыдущий новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре прошел в начале декабря. В праздничном заезде участвовали байкеры Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Они украсили свои мотоциклы гирляндами и цветной мишурой и проехались по главным улицам краевой столицы. Сопровождали колонну сотрудники ГИБДД.