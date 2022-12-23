Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 24 декабря в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnij-motoprobeg-dedov-morozov-i-snegurochek-projdet-24-dekabrya-v-krasnodare
Новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 24 декабря в Краснодаре
Новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 24 декабря в Краснодаре

Старт традиционному новогоднему мотопробегу дадут в 11:11 с улицы Артюшкова, 2 в Московском микрорайоне.

Сбор участников начнется в 10:20 на парковке ТЦ «Московский». В 10:50 для всех проведут обязательный инструктаж.

Принять участие в новогоднем пробеге могут все желающие, у которых есть мотоцикл. Организаторы подготовили дресс-код для участников: костюмы Дедов Морозов и Снегурочек, колпаки и мишура, а также мешки с подарками, сообщает Telegram-канал «Мотокраснодар».

Читайте также: предыдущий новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек в Краснодаре прошел в начале декабря. В праздничном заезде участвовали байкеры Кубани, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов страны. Они украсили свои мотоциклы гирляндами и цветной мишурой и проехались по главным улицам краевой столицы. Сопровождали колонну сотрудники ГИБДД.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
Россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества с рассказами о госизмене
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
За смерть дочери-подростка и убийство новорожденной внучки на Кубани женщине дали 12 лет колонии
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  2. Современное искусство: жителей Тимашевска возмутила елка из досок возле районного ДК
  3. Сергей Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС
  4. Соцсети: новым главным тренером «Краснодара» может стать Владимир Ивич
  5. Съемка с Бузовой за 350 тыс. рублей: 38 человек в Краснодаре пожаловались на модельное агентство
  6. Угроза китайским производителям: ноутбуки ушедших брендов начали поставлять в РФ по параллельному импорту
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях