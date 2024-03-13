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В Краснодаре 18 марта не будет ходить автобус № 19

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-18-marta-ne-budet-hodit-avtobus-19
В Краснодаре 18 марта не будет ходить автобус № 19
Фото пресс-службы администрации Краснодара

График работы автобуса № 19 «улица Благовещенская — улица имени Геннадия Казаджиева» временно изменится в Новознаменском жилом районе

Сообщается, что 17 марта автобус будет курсировать по расписанию для обеспечения транспортной доступности избирательных участков. При этом 18 марта автобус № 19 на маршрут не выйдет, так как в этот день в учебных заведениях будет выходной.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства просит жителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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