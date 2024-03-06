Путин призвал обновить общественный транспорт Сочи

Президент России Владимир Путин 6 марта провел совещании по вопросам развития Юга и Приазовья из Сочи по видеосвязи.

Глава государства напомнил, что перед проведением Зимних Олимпийских игр в Сочи обновили парк общественного парка. Однако с тех пор прошло уже более 10 лет. По словам президента, нынешнее состояние сочинских автобусов и их экологический класс уже не отвечают требованиям жителей и гостей курорта.

«Предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта Сочи», — сказал Путин.

По его словам, обновление автобусного парка курорта должны проводить на основе отечественной техники и с учетом передовых экологических стандартов для высокого качества перевозок.

«Это и для сочинцев важно, и для всего Краснодарского края, и для всей страны. Отдыхающие приезжают сюда со всей России», — добавил глава государства.

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