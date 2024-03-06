Кондратьев принял участие в совещании Путина по развитию побережья Кубани

Президент России Владимир Путин 6 марта провел совещании по вопросам развития Юга и Приазовья из Сочи по видеосвязи. В нем принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что президент озвучил сразу несколько важных решений для Краснодарского края. Среди них: сокращения времени в пути из Москвы на Черноморское побережье на поезде, строительство новой трассы Джубга — Сочи и обновление общественного транспорта в Сочи. Путин подчеркнул, что наличие инфраструктуры является важнейшим фактором экономического развития курортных городов и населенных пунктов.

«Благодарен главе государства за эти решения. Они своевременны и важны для нашего региона», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что транспортные инновации позволят заметно улучшить доступность черноморских и азовских курортов Кубани для жителей РФ.

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