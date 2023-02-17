В Краснодаре 18 февраля ограничат движение транспорта по улице Рашпилевской
Общество
17.02.2023 16:25
Движение ограничат в районе улицы Рашпилевской — от Тургенева, 150/1 до Рашпилевской, 335 в связи с работами на сетях теплоснабжения.
Ограничение введут с 10:00 18 февраля до окончания работ. Спецслужбы города смогут проехать через дворовую территорию.
«Профилактические работы позволят повысить надежность теплоснабжения Фестивального микрорайона на долгое время. Долговечность и эффективность работы теплосетей зависит от их обслуживания и эксплуатации», — сообщили в ООО «Краснодартеплоэнерго».
Отключение горячей воды на время проведения работ не планируется, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: водопровод для многодетных семей в поселке Октябрьском в Краснодаре построят до конца года.
Популярные новости
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Хирурги ККБ № 2 провели уникальную операцию по удалению камней в желчных протоках
- Семьи погибших при теракте на Крымском мосту получат по 1 млн рублей
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75