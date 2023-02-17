В Краснодаре 18 февраля ограничат движение транспорта по улице Рашпилевской

Движение ограничат в районе улицы Рашпилевской — от Тургенева, 150/1 до Рашпилевской, 335 в связи с работами на сетях теплоснабжения.

Ограничение введут с 10:00 18 февраля до окончания работ. Спецслужбы города смогут проехать через дворовую территорию.

«Профилактические работы позволят повысить надежность теплоснабжения Фестивального микрорайона на долгое время. Долговечность и эффективность работы теплосетей зависит от их обслуживания и эксплуатации», — сообщили в ООО «Краснодартеплоэнерго».

Отключение горячей воды на время проведения работ не планируется, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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