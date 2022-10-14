В Краснодаре 16 октября на улице Одесской откроют пункт утилизации электрической техники
Общество
14.10.2022 08:03
Экоактивисты призвали краснодарцев сдавать на переработку старую технику, в том числе пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки и другие приборы.
Отходы отсортируют, разберут на части или раздробят. Например, в тонне телефонов может быть в пять раз больше золота, доступного для переплавки, чем в тонне руды. Из каждого вида материалов, полученных в ходе переработки, сделают новые детали.
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