В Краснодаре 16 октября на улице Одесской откроют пункт утилизации электрической техники

Видео канала «Кубань 24»

Экоактивисты призвали краснодарцев сдавать на переработку старую технику, в том числе пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки и другие приборы.

Отходы отсортируют, разберут на части или раздробят. Например, в тонне телефонов может быть в пять раз больше золота, доступного для переплавки, чем в тонне руды. Из каждого вида материалов, полученных в ходе переработки, сделают новые детали.

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