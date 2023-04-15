В Краснодаре 15 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня
Общество
15.04.2023 10:30
В столице Кубани с утра 15 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня.
Жители и гости Краснодара могут купить на ярмарках продукты от местных сельхозпроизводителей, необходимые для приготовления пасхальных блюд, а также выпечку к Пасхе. Кубанские пекари представили большой выбор готовых куличей.
Ярмарки выходного дня будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах: Архитектора Ишунина, Буденного, Уральской, Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской, на Западном Обходе и на Проспекте Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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