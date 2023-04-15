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В Краснодаре 15 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-15-aprelya-otkrylis-12-yarmarok-vyhodnogo-dnya
В Краснодаре 15 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В столице Кубани с утра 15 апреля открылись 12 ярмарок выходного дня.

Жители и гости Краснодара могут купить на ярмарках продукты от местных сельхозпроизводителей, необходимые для приготовления пасхальных блюд, а также выпечку к Пасхе. Кубанские пекари представили большой выбор готовых куличей.

Ярмарки выходного дня будут работать с 8:00 до 15:00 на улицах: Архитектора Ишунина, Буденного, Уральской, Бершанской, Героя Яцкова, Дзержинского, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской, на Западном Обходе и на Проспекте Чекистов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей.

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