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Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iskusstvennyj-intellekt-vyyasnil-chto-na-kulichi-k-pashe-v-etom-godu-rossiyane-potratyat-318-rublej
Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом говорится в результатах исследования аналитического проекта одного из российских банков, которое выполнили при помощи сервиса для прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Данные получили в ходе анализа обезличенных транзакций 30 млн клиентов за неделю до и после праздника Пасхи с 2020 по 2022 годы. По данным исследования, затраты жителей России на куличи к Пасхе в среднем вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 44% по сравнению с 2020 годом. С 2020 года кулич подорожал на 46% — до 193 рублей. В среднем россияне потратят на куличи 318 рублей.

Большинство россиян (59%) покупают к празднику один кулич, почти четверть (22%) — два кулича. Больше двух куличей покупают 19% россиян. Чаще всего куличи к Пасхе покупают за день до праздника.

Спрос на яйца перед Пасхой вырастает на 18% по сравнению с предыдущими неделями марта, пишет «РБК».

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