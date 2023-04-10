Искусственный интеллект выяснил, что на куличи к Пасхе в этом году россияне потратят 318 рублей

Об этом говорится в результатах исследования аналитического проекта одного из российских банков, которое выполнили при помощи сервиса для прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Данные получили в ходе анализа обезличенных транзакций 30 млн клиентов за неделю до и после праздника Пасхи с 2020 по 2022 годы. По данным исследования, затраты жителей России на куличи к Пасхе в среднем вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 44% по сравнению с 2020 годом. С 2020 года кулич подорожал на 46% — до 193 рублей. В среднем россияне потратят на куличи 318 рублей.

Большинство россиян (59%) покупают к празднику один кулич, почти четверть (22%) — два кулича. Больше двух куличей покупают 19% россиян. Чаще всего куличи к Пасхе покупают за день до праздника.

Спрос на яйца перед Пасхой вырастает на 18% по сравнению с предыдущими неделями марта, пишет «РБК».

Читайте также: шелуха, зеленка, куркума: как сварить яйца на Пасху.