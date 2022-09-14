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В Краснодаре 14 сентября открыли памятник Герою России Виктору Казанцеву

Культура
14.09.2022 15:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-14-sentyabrya-otkryli-pamyatnik-geroyu-rossii-viktoru-kazantsevu
В Краснодаре 14 сентября открыли памятник Герою России Виктору Казанцеву
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Монумент торжественно открыли на Пригородном кладбище Краснодара. К церемонии открытия памятника приурочили традиционные Трошевские поминовения.

«Краснодарский край — один из лидеров в стране по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи. Открытие памятника Герою России Виктору Казанцеву и ежегодные «Трошевские поминовения» — важный шаг на пути сохранения воинской славы России», — сообщил вице-губернатор региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На открытие памятника Виктору Казанцеву прибыли врио главного федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полпреда Президента в ЮФО Евгений Гулиев, Герой России Сергей Борисюк, Герой России Евгений Шендрик, руководитель департамента по делам казачества Алексей Горбенко, Почетный караул Южного военного округа и Кубанского казачьего войска, казаки, кадеты казачьего корпуса имени Геннадия Трошева и Краснодарского президентского кадетского училища, взвод движения «Юнармия».

К церемонии открытия монумента Герою России приурочили Трошевские поминовения. Ежегодное мероприятие проводят казаки и военные в память о Герое России, генерал-полковнике Геннадии Трошеве.

«Выдающиеся военные и государственные деятели, Герои России Виктор Казанцев и Геннадий Трошев внесли неоценимый вклад в укрепление обороноспособности страны. И, конечно, патриотическое воспитание подрастающего поколения», — сказал Алексей Горбенко.

Участники мероприятия возложили к памятнику венки и цветы. Военнослужащие, казаки, кадеты и представители общественных патриотических движений прошли торжественным маршем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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