В Краснодаре на улице Байбакова открыли бюст Герою РФ Сергею Палагину
Памятник установлен на территории школы № 103 на улице Байбакова. Вся страна помнит о мужестве пилота Сергея Палагина, который служил в горячих точках на Кавказе.
О своих подвигах пилот рассказал в автобиографии. Друзья и близкие вспоминают бойца как надежного и верного товарища.
«Мало кто знает, но Сергей Вячеславович был глубоко верующим человеком. Он посещал храм, соблюдал посты», — исполнительный директор Краснодарского краевого отделения Российского военно-исторического общества Сергей Третьяков.
«Он герой и великий сын нашего государства. Он был очень скромный в быту, действительно уделял много своего личного внимания подрастающему поколению», — сказал заместитель начальника отдела по работе с допризывной молодежью департамента по делам казачества Краснодарского края Олег Гращенков.
На открытии бюста 5 сентября присутствовала вдова Сергея Палагина. Она передала школе из личного архива портрет летчика, который передадут в школьный музей.
В будущем учебному заведению хотят присвоить имя Сергея Палагина. Сейчас этот вопрос рассматривают в Городской думе Краснодара. При жизни Герой РФ часто посещал это учреждение, рассказывал о военном прошлом, беседовал с детьми.
Командир вертолетного полка Сергей Палагин ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 52 лет.
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