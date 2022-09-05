В Краснодаре на улице Байбакова открыли бюст Герою РФ Сергею Палагину

Видео канала «Кубань 24»

Памятник установлен на территории школы № 103 на улице Байбакова. Вся страна помнит о мужестве пилота Сергея Палагина, который служил в горячих точках на Кавказе.

О своих подвигах пилот рассказал в автобиографии. Друзья и близкие вспоминают бойца как надежного и верного товарища.

«Мало кто знает, но Сергей Вячеславович был глубоко верующим человеком. Он посещал храм, соблюдал посты», — исполнительный директор Краснодарского краевого отделения Российского военно-исторического общества Сергей Третьяков.

«Он герой и великий сын нашего государства. Он был очень скромный в быту, действительно уделял много своего личного внимания подрастающему поколению», — сказал заместитель начальника отдела по работе с допризывной молодежью департамента по делам казачества Краснодарского края Олег Гращенков.

На открытии бюста 5 сентября присутствовала вдова Сергея Палагина. Она передала школе из личного архива портрет летчика, который передадут в школьный музей.

В будущем учебному заведению хотят присвоить имя Сергея Палагина. Сейчас этот вопрос рассматривают в Городской думе Краснодара. При жизни Герой РФ часто посещал это учреждение, рассказывал о военном прошлом, беседовал с детьми.

Командир вертолетного полка Сергей Палагин ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 52 лет.