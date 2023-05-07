В Краснодаре 13 мая откроют скаковой сезон

На Краснодарском ипподроме 13 мая в торжественной обстановке состоится открытие скакового сезона.

Мероприятие будет приурочено к 155-летию Краснодарского ипподрома и скачек на Кубани. Кроме скачек, проведут концертную программу и конкурс дамских и детских шляпок, а также выберут самую стильную пару и проведут розыгрыши призов.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, краснодарский ипподром стал одной из основных точек притяжения в Краснодаре — ежегодно его посещают тысячи туристов.

«С начала года при содействии Минкурортов снято несколько телевизионных проектов, и федеральные журналисты не просто знают о Краснодарском ипподроме, но и считают его обязательным для рассказа о туристической составляющей столицы Кубани», — добавил Михаил Зарицкий.

Каждый скаковой день будет посвящен определенной теме: Дню Победы, Дружбе Народов, Дню студентов Кубани и другим. Запланированы традиционный дерби-турнир и фестиваль шляп, скачки на Кубок Губернатора Краснодарского края и состязание российских коннозаводчиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», открыть скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планировали 29 апреля, но из-за погодных условий организаторы перенесли первые в этом году скачки на 13 мая. Завершить скаковой сезон на Краснодарском ипподроме планируют 14 и 15 октября. В эти дни разыграют самый большой призовой фонд скакового сезона 2023 года.