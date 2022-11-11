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В Краснодаре 12 ноября добровольцы расчистят берега Кубани в Черемушках

Общество
11.11.2022 10:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-12-noyabrya-dobrovoltsy-raschistyat-berega-kubani-v-cheremushkah
В Краснодаре 12 ноября добровольцы расчистят берега Кубани в Черемушках
Фото организации «Чистая среда»

Волонтерская уборка пройдет в микрорайоне Черемушки за старым авторынком.

Сбор добровольцев назначен в 12:00 на улице Стасова, на трамвайной остановке «ЖК Фонтаны».

Для работ волонтерам выдадут мешки для мусора и перчатки. По словам организаторов, участников ждет перерыв на чай с печеньем.

Для участия в субботнике предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» в Telegram.

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