В Краснодаре 12 ноября добровольцы расчистят берега Кубани в Черемушках
Общество
11.11.2022 10:52
Волонтерская уборка пройдет в микрорайоне Черемушки за старым авторынком.
Сбор добровольцев назначен в 12:00 на улице Стасова, на трамвайной остановке «ЖК Фонтаны».
Для работ волонтерам выдадут мешки для мусора и перчатки. По словам организаторов, участников ждет перерыв на чай с печеньем.
Для участия в субботнике предварительно нужно записаться, сообщает организация «Чистая среда» в Telegram.
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