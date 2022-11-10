Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Жителей Туапсинского района зовут на экосубботник в лесопарке Кадош

Общество
10.11.2022 09:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-tuapsinskogo-rajona-zovut-na-ekosubbotnik-v-lesoparke-kadosh
Жителей Туапсинского района зовут на экосубботник в лесопарке Кадош
Фото localway.ru

Туапсинцев приглашают принять участие в большом экологическом субботнике «Чистые горы». Уборка пройдет 13 ноября на территории лесопарка Кадош.

Сбор на субботник — в 10:00 возле кемпинга «Скала Киселева».

Присоединиться к экоотряду могут волонтеры с 14 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Субботник проведут по инициативе «Кубанского союза молодежи» и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Читайте также: в Лазаревском районе Сочи провели всероссийскую акцию «Чистые берега Черного моря».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
  3. В Краснодаре экс-директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в коммерческом подкупе
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман
Прямой эфир
Мы в соцсетях