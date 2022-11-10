Жителей Туапсинского района зовут на экосубботник в лесопарке Кадош

Фото localway.ru

Туапсинцев приглашают принять участие в большом экологическом субботнике «Чистые горы». Уборка пройдет 13 ноября на территории лесопарка Кадош.

Сбор на субботник — в 10:00 возле кемпинга «Скала Киселева».

Присоединиться к экоотряду могут волонтеры с 14 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Субботник проведут по инициативе «Кубанского союза молодежи» и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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