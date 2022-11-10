Жителей Туапсинского района зовут на экосубботник в лесопарке Кадош
Общество
10.11.2022 09:50
Туапсинцев приглашают принять участие в большом экологическом субботнике «Чистые горы». Уборка пройдет 13 ноября на территории лесопарка Кадош.
Сбор на субботник — в 10:00 возле кемпинга «Скала Киселева».
Присоединиться к экоотряду могут волонтеры с 14 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Субботник проведут по инициативе «Кубанского союза молодежи» и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
Читайте также: в Лазаревском районе Сочи провели всероссийскую акцию «Чистые берега Черного моря».
Популярные новости
- Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
- Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
- В Краснодаре экс-директора Фонда защиты прав дольщиков задержали по подозрению в коммерческом подкупе
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
- Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман