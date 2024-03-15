В Краснодаре 12% мужчин ни разу не были в отпуске на текущем месте работы

Согласно исследованию, проведенному с 8 по 13 марта, 8% работающих жителей Краснодара не были в отпуске более двух лет.

Еще 10% респондентов заявили, что на текущем месте работы ни разу не брали отпуск, хотя стаж позволяет. Выяснилось также, что мужчины берут отпуск реже, чем женщины. Так более двух лет не были в отпуске 11% опрошенных мужчин против 6% женщин. Ни разу не уходили в отпуск 12% опрошенных мужчин и 5% женщин.

О чувстве вины перед коллегами и начальством из-за ухода в отпуск заявили 4% респондентов. Причем мужчины ощущают вину чаще женщин — 6% и 3% соответственно. Также чаще чувствуют себя виноватыми люди до 34 лет, таких 5% против 3% более старшего возраста.

Больше склонны переживать по поводу ухода в отпуск руководящие работники, инженеры, врачи и медицинские сестры, бухгалтеры, а также квалифицированные рабочие. Никаких моральных терзаний отпуск не вызывает у 89% жителей Краснодара, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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