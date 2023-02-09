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В Краснодаре 12 февраля изменится схема движения двух трамваев и трех автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-12-fevralya-izmenitsya-shema-dvizheniya-dvuh-tramvaev-i-treh-avtobusov
В Краснодаре 12 февраля изменится схема движения двух трамваев и трех автобусов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Схему движения некоторых маршрутов общественного транспорта в краевом центре 12 февраля изменят в связи с проведением патриотической акции «Краснодар 1943. Живая история».

Так, с 13:00 и до завершения акции автобусы № 106А и 67 с улицы Октябрьской отправятся через улицы Мира, Красноармейскую и Карасунскую. Автобусы № 2Е в обоих направлениях будут курсировать через улицы Красную, Северную, Октябрьскую и Мира.

С 18:30 и до завершения акции также изменится схема движение трамваев № 2 и 4. «Двойки» будут следовать от улицы Декабристов на вокзал «Краснодар 1» через Кооперативный рынок. «Четверки» поедут с Комсомольского микрорайона на улицу 40-летия Победы через Кооперативный рынок. После 20:00 эти трамваи снова начнут ходить по обычным маршрутам.

Пассажиров общественного транспорта попросили быть внимательнее 12 февраля и заранее планировать маршруты поездок, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара 12 февраля ограничат движение из-за реконструкции боя за освобождение города. Движение автомобилей ограничат на пересечении улиц Красной и Гимназической из-за проведения акции к 80-летию освобождения Краснодара от фашистских захватчиков.

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