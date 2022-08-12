В Краснодаре 12 августа покажут фильм под открытым небом в Фестивальном микрорайоне

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кинопоказ пройдет в 19:30 в рамках акции «Кино нашего двора» на спортивной площадке по улице Свободы, 11.

Зрителям представят отечественный драматический фильм «Один вдох» режиссера Елены Хазановой.

«Кино нашего двора» – востребованный формат досуга у детей и взрослых. Все фильмы для просмотра выбирают сами горожане. До конца лета планируем провести ещё четыре таких кинопоказа на открытых площадках Краснодара», — сказал начальник управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Всего с начала лета в акции «Кино нашего двора» в краевом центре приняли участие около 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Сюжет фильма «Один вдох» основан на истории жизни многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. Главные роли в картине сыграли: Виктория Исакова, Владимир Яглыч и Максим Суханов.

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