В амфитеатре парка «Краснодар» будут транслировать гостевой матч «быков» против «Динамо»
Спорт
10.08.2022 11:54
ФК «Краснодар» 13 августа на выезде сыграет с «Динамо». Матч 5 тура Российской премьер-лиги начнется в 20:00. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
Прямую трансляцию из столицы покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Вход для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба парка в Тelegram.
Зрителям советуют приходить заблаговременно, чтобы занять удобные места.
По итогам четырех туров РПЛ «Краснодар» набрал семь очков и располагается в середине турнирной таблицы — на восьмом месте.
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