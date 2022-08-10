В амфитеатре парка «Краснодар» будут транслировать гостевой матч «быков» против «Динамо»

Фото fckrasnodar.ru

ФК «Краснодар» 13 августа на выезде сыграет с «Динамо». Матч 5 тура Российской премьер-лиги начнется в 20:00. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Прямую трансляцию из столицы покажут в амфитеатре парка «Краснодар». Вход для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба парка в Тelegram.

Зрителям советуют приходить заблаговременно, чтобы занять удобные места.

По итогам четырех туров РПЛ «Краснодар» набрал семь очков и располагается в середине турнирной таблицы — на восьмом месте.

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