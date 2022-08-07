ФК «Краснодар» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 3:0
Спорт
07.08.2022 09:49
Игра 4-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» прошла 6 августа в Краснодаре. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Все мячи «Краснодар» забил в последние 15 минут матча. На 78-й минуте гол в ворота «Локомотива» забил эквадорский защитник Кристиан Рамирес. Второй мяч забил нигерийский нападающий Олакунле Олусегун. Он же на 94-й минуте забил решающий гол.
«Эта виктория стала для «Краснодара» 99-й сухой и 48-й крупной за все время выступления клуба в РПЛ», — сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».
По итогам четырех матчей «Краснодар» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Следующий матч «быки» проведут 13 августа на выезде против московского «Динамо».
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